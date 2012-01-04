Греція почне розробку власної нафти

04:53, 04 січня 2012
Світ
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Заступник міністра побував у прем`єра

Греціярозраховує вжевпоточномуроціналагодитирозробкувласнихнафтовихродовищ, заявиву вівторокжурналістамвАфінахзаступник міністра навколишньогосередовища таенергетикиЯннісМаниатис.

"Докінця 2012року будевстановлено першийбур", -сказавМаниатиспіслязустрічіз прем`єр-міністромЛукасомПападімосом, наякійобговорювалисяенергетичні питання.

Ранішецього тижняГреціяоголосилатендернарозробку трьохнафтових родовищназаходікраїни: вІонічномуморі поблизумістаКатаколоні вПатрасскомзатоці,атакожнасушіпоблизу містаЯніна(областьЕпір).Їх обсягоцінюєтьсяв 250мільйонів барелів.

До березняпоточногорокуочікується оголошеннятендеруна проведеннясейсмологічнихдослідженьнаінших ділянкахвІонічномуморі,атакожна південь відКриту.

Греціязаразімпортуєбільшу частинуенергоресурсів,компенсуючиневеликийвідсотоквнутрішньогоспоживання зарахунок видобуткубуроговугілля-лігніту,передаєкореспондентРІА"Новости".

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