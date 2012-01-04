Греція почне розробку власної нафти
Заступник міністра побував у прем`єра
Греціярозраховує вжевпоточномуроціналагодитирозробкувласнихнафтовихродовищ, заявиву вівторокжурналістамвАфінахзаступник міністра навколишньогосередовища таенергетикиЯннісМаниатис.
"Докінця 2012року будевстановлено першийбур", -сказавМаниатиспіслязустрічіз прем`єр-міністромЛукасомПападімосом, наякійобговорювалисяенергетичні питання.
Ранішецього тижняГреціяоголосилатендернарозробку трьохнафтових родовищназаходікраїни: вІонічномуморі поблизумістаКатаколоні вПатрасскомзатоці,атакожнасушіпоблизу містаЯніна(областьЕпір).Їх обсягоцінюєтьсяв 250мільйонів барелів.
До березняпоточногорокуочікується оголошеннятендеруна проведеннясейсмологічнихдослідженьнаінших ділянкахвІонічномуморі,атакожна південь відКриту.
Греціязаразімпортуєбільшу частинуенергоресурсів,компенсуючиневеликийвідсотоквнутрішньогоспоживання зарахунок видобуткубуроговугілля-лігніту,передаєкореспондентРІА"Новости".