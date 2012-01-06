Спостерігачі в Сирії припустилися ряду помилок

Організація Об'єднаних Націй готова надати технічну допомогу місії спостерігачів Ліги арабських держав (ЛАД), яка працює в Сирії, повідомляє Радіо Свобода.



Про це заявив прем'єр-міністр Катару шейх Хамад аль-Тані, який обговорив проблеми, з якими зіткнулися спостерігачі в Сирії, з Генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. За словами катарського представника, місія спостерігачів ЛАГ припустилася "ряду помилок" через відсутність досвіду, і співпраця з ООН допомогло б уникнути їх надалі.



Катар був одним з ініціаторів введення санкцій проти Сирії з боку держав ЛАД і відправки в країну, де триває протистояння сил безпеки і противників режиму Башара Асада, місії спостерігачів.



Сирійська опозиція піддає роботу представників ЛАД у країні дедалі жорсткішій критиці, стверджуючи, що спостерігачі поставлені владою в такі умови, що не можуть відтворити об'єктивну картину того, що відбувається. Ліга арабських держав визнає, що робота спостерігачів не призвела до припинення насильства - в Сирії щодня в зіткненнях продовжують гинути люди.