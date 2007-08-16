Число жертв теракту в Іраку зросло до 250 людей

Число жертв вибухів, що прогриміли увечері 14 серпня на північному заході Іраку, зросло до 250 чоловік, повідомило сьогодні агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на представника іракських властей.

Чотири заміновані вантажівки вибухнули майже одночасно в районі міста Кахатанія (Qahataniya) в 120 кілометрах на захід від Мосула в іракському Курдистані. Вибухи прогриміли в районах, де переважно проживають курди-єзіди.

Як повідомляє РІА Новости, єзідами називають частину курдів, що проживають, головним чином, в Іраку й Туреччині, а також в Ірані, Сирії і Закавказзі. Єзіди сповідують синкретичну релігію, що містить елементи язичества, стародавніх індоіранських вірувань, юдаїзму, християнства несторіанського штибу та ісламу.

За числом жертв нинішня атака стала наймасштабнішою з початку війни в Іраку. Попередній аналогічний теракт був здійснений в листопаді 2006 року. Тоді при вибуху п`яти замінованих автомобілів і мінометного обстрілу в шиїтському районі Багдада Садр Сіті загинули 215 чоловік.