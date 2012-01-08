Єгиптяни утримували в заручниках 385 іноземних туристів

Впродовж трьох годин утримували у заручниках 385 іноземних туристів жителі Абу-Симбела на крайньому півдні Єгипту.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, єгиптяни оточили розташований там храм і не випускали нікого звідти, висловлюючи таким чином протест проти загибелі своїх одноплемінників. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Кілька днів тому внаслідок прориву дамби в районі озера Наср на півдні країни було затоплено десятки будинків, зруйновано міст. За останніми даними, в результаті стихійного лиха загинули троє людей.

В Абу-Сімбелі розташовано два унікальних давньоєгипетських храми - Рамзеса II та його дружини цариці Нефертарі. У 60-х роках минулого століття внаслідок масштабної інженерної операції їх перенесли на 65 м вище і на 200 м далі від Нілу у зв'язку із будівництвом Висотної Асуанської дамби, відзначає NEWSru.