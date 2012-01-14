Чавес встановив новий рекорд з тривалості виступу

Президент Венесуели Уго ЧАВЕС встановив черговий рекорд з тривалості виступу - майже 11 годин у п`ятницю він представляв депутатам Національної асамблеї доповідь про підсумки минулого року, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Торік аналогічний виступ тривав лише 7 годин. Але при цьому потрібно враховувати, що в червні минулого року У.ЧАВЕС переніс операцію з видалення ракової пухлини, а відтак чотири курси хіміотерапії.

Упродовж нинішнього виступу У.ЧАВЕС неодноразово торкався теми своєї хвороби. Зокрема, він висловив думку про те, що виявлене у нього лікарями онкологічне захворювання "стало випробуванням для всієї країни, з якого венесуельський народ вийшов з честю, продемонструвавши високий рівень зрілості".

Після видалення ракової пухлини відновлення організму після хвороби пройшло дуже добре, поділився У.ЧАВЕС з депутатами парламенту. Тепер кожних чотири місяці він має проходити медичне обстеження, берегти себе, правильно харчуватися.

Після 11-годинного виступу У.ЧАВЕСА в парламенті навряд чи у когось залишаться сумніви в тому, що його нинішня фізична форма дасть йому змогу провести повноцінну виборчу кампанію напередодні президентських виборів, призначених на 7 жовтня. Звертаючись до опозиції, Президент Венесуели кілька разів пообіцяв, що якщо програє на виборах, то першим визнає свою поразку, однак чекає того ж від свого супротивника, відзначає NEWSru.