У Хорватії пройшли демонстрації за і проти вступу в Євросоюз

До референдуму залишився тиждень

У столиціХорватіїЗагребіпройшлидемонстраціїпротивступу країнидо Євросоюзу.ЯкпишеРосБізнесКонсалтинг,кількатисячосіб вийшлинапередодні навулиці звимогоюскасуватиреферендумпро вступ доЄС, який маєвідбутися 22січня.



Урукахучасникимітингунеслиплакати "ЯлюблюХорватію"і "Скажи"Ні! "ЄС!".



Засловамиодногоз лідерівантиєвропейськогоруху, демонстрантипобоюються,що зі вступомдо ЄСХорватія нетільки ненабудеекономічнихпереваг,ай втратитьсвоюнаціональнуідентичність ісамобутність.



Паралельновстолицікраїнивідбувся мітингза вступдо Євросоюзу.

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