Україна висловлює співчуття сім'ям загиблих в Іраку

В Україні закликають усі політичні сили Іраку продовжити всеохоплюючий діалог, щоб запобігти дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та забезпечити демократичний розвиток суспільства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йдеться у заяві міністерства.

Міністерство закордонних справ України висловлює співчуття сім’ям загиблих та бажає швидкого одужання пораненим внаслідок терактів у місті Басра.