Україна висловлює співчуття сім'ям загиблих в Іраку

02:38, 15 січня 2012
Світ
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МЗС звертається до всіх політиків

В Україні закликають усі політичні сили Іраку продовжити всеохоплюючий діалог, щоб запобігти дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та забезпечити демократичний розвиток суспільства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йдеться у заяві міністерства.

Міністерство закордонних справ України висловлює співчуття сім’ям загиблих та бажає швидкого одужання пораненим внаслідок терактів у місті Басра.

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