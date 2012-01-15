Україна висловлює співчуття сім'ям загиблих в Іраку
02:38, 15 січня 2012Світ
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МЗС звертається до всіх політиків
В Україні закликають усі політичні сили Іраку продовжити всеохоплюючий діалог, щоб запобігти дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та забезпечити демократичний розвиток суспільства.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йдеться у заяві міністерства.
Міністерство закордонних справ України висловлює співчуття сім’ям загиблих та бажає швидкого одужання пораненим внаслідок терактів у місті Басра.
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