Путін повернув стратегічну авіацію на бойове чергування

З 17 серпня, після 15-річної перерви, поновлюються регулярні польоти стратегічної авіації Росії у віддалених районах країни. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на армійському полігоні в Чебаркулі, де сьогодні пройшли військові навчання Шанхайської організації співпраці.

За його словами, сьогодні о 00:00 з семи російських аеродромів було піднято 14 стратегічних ракетоносців, літаків забезпечення і літаків-заправників. Президент зазначив, що бойове чергування авіації здійснюватиметься в районах судноплавства і економічної зони РФ.

Польоти стратегічної авіації у віддалених районах РФ були припинені 1992 року. "Наші льотчики засиділися", - сказав Путін, додавши, що нинішньому рішенню "вони тільки радітимуть".

Лента.ру