S&P знизило кредитний рейтинг Європейському фонду стабільності

04:23, 17 січня 2012
Світ
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"Фонд порятунку" може повернути свої три А

МіжнароднерейтинговеагентствоStandard and Poor'sзнизилодовгостроковийкредитнийрейтингЄвропейськомуфондуфінансовоїстабільності (European Financial Stability Facility,EFSF) дорівняАА+.

АгентствопообіцялоповернутивищийрівеньААА,якщоEFSFзапропонуєновімеханізми підвищеннянадійностіціннихпаперів.

Відповіднерішення булоприйнятопісля зниженнярейтингівФранціїта Австрії,оскільки  вониєгарантамиєвропейської фінансовоїстійкостіфонду, йдетьсявзаявіS&P.

Європейськийфондфінансовоїстабільностібувстворений2010року після початкуборгової кризивГреції.Метоюстворення фондубуло підтриманнястійкостієврозониза допомогою наданняз ньогопозиккраїнам, що зазнаютьфінансовихтруднощів.

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