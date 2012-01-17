S&P знизило кредитний рейтинг Європейському фонду стабільності

"Фонд порятунку" може повернути свої три А

МіжнароднерейтинговеагентствоStandard and Poor'sзнизилодовгостроковийкредитнийрейтингЄвропейськомуфондуфінансовоїстабільності (European Financial Stability Facility,EFSF) дорівняАА+.



АгентствопообіцялоповернутивищийрівеньААА,якщоEFSFзапропонуєновімеханізми підвищеннянадійностіціннихпаперів.



Відповіднерішення булоприйнятопісля зниженнярейтингівФранціїта Австрії,оскільки вониєгарантамиєвропейської фінансовоїстійкостіфонду, йдетьсявзаявіS&P.



Європейськийфондфінансовоїстабільностібувстворений2010року після початкуборгової кризивГреції.Метоюстворення фондубуло підтриманнястійкостієврозониза допомогою наданняз ньогопозиккраїнам, що зазнаютьфінансовихтруднощів.

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