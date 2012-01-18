Єврокомісія офіційно звинуватила Угорщину

Справа може дійти до суду

ЄвропейськаКомісія офіційно розпочалаюридичнупроцедуру,якаможепризвестидо санкційпроти Угорщини- у зв'язкуз порушеннямцією країноюзаконодавстваЄвросоюзу,повідомляєРадіоСвобода.



ЯкповідомивголоваЄврокомісіїЖозеМануелБаррозу,Угорщина не зреагуваланазауваженняєвропейськихорганів щодо прийнятихнею законівпро реформусудовоїсистеми, національногобанку тавідомстваіз захистуінформації.



Брюссельвважає,що цізаконипорушуютьрядбазовихугодЄС, членомякого єУгорщина.



ЯкщоБудапешт невнесепоправкивзаконодавство, справа буде переданадо Європейського суду.

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