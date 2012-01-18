Путін - журналісту: ви мене поносом поливаєте, а я не ображаюся

21:56, 18 січня 2012
Світ
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Зустрівся з представниками ЗМІ

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін покритикував радіостанцію "Эхо Москвы" і заявив при цьому, що в свою чергу не ображається на критичні висловлювання на свою адресу, які часто можна почути на цій радіостанції, передають РІА Новини

У ході зустрічі з головними редакторами ЗМІ Путін поцікавився у головного редактора "Эхо Москвы" Олексія Венедиктова, за кого він голосуватиме на майбутніх президентських виборах.

 "Я з 1996 року не ходжу на вибори, Володимире Володимировичу, і поясню чому ...", - почав відповідати Венедиктов.

 "А Ви на мене образилися", - зауважив Путін.

 "Я образився, образився ...", - почав говорити Венедиктов.

 "А даремно, я от не ображаюся на Вас, коли Ви мене поливаєте поносом там з ранку до вечора", - сказав Путін.

 

Тим не менш, Венедиктов продовжив пояснювати, чому з 1996 року не ходить на вибори. "Як головний редактор радіостанції, яка в тому числі політична радіостанція, я не хочу відповідати на запитання і тим самим ангажувати моїх слухачів і моїх журналістів", - сказав Венедиктов.

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