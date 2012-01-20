Кривдник Саркозі отримав два місяці умовно

Два місяці умовно одержав 23-річний француз за образу Президента Ніколя САРКОЗІ.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», на суді обвинувачений пояснив, що викрикнув фразу "сучий син" у стані афекту, після сварки зі своєю коханою.

"Я ні до кого конкретно не звертався, і навіть не бачив Президента. Там було багато народу, журналістів, і вони вирішили, що я говорю це першій особі держави", - сказав молодий чоловік.

Проте у суді засумнівалися у достовірності цих показань. Як свідки були викликані поліцейські. Один з них заявив, що образливі слова могли бути адресовані лише Н.САРКОЗІ, оскільки він знаходився в оточенні жінок-міністрів, відзначає ІТАР-ТАРС.