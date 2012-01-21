У серії терактів у Нігерії загинуло 80 людей

Кількість жертв серії терактів у нігерійському місті Кано досягла 80 чоловік, повідомляє "Лента.ру" з посиланням на Agence France-Presse.

Повідомляється, що більшість загиблих були застрелені, і, ймовірно, число жертв ще збільшиться.

Один з місцевих жителів на ім'я Назіру МУХАММАД розповів агентству, що серед убитих, щонайменше, шестеро поліцейських. "Я йду дорогою від мого будинку до поліцейської дільниці. Поки я йшов, я налічив 16 тіл загиблих, з них шестеро були поліцейськими", - розповів Н.МУХАММАД.

Серія вибухів у Кано сталася 20 січня. Після цього в місті почався хаос, що супроводжувався стріляниною. У зв'язку з ситуацією в Кано на добу оголошено комендантську годину. Кількість загиблих може досягати 150 чоловік.

Відповідальність за вибухи узяло на себе ісламістське угрупування "Боко Харам". Представники угрупування заявили, що теракти стали відповіддю на відмову влади звільнити з в'язниць їх соратників: вибухи були здійснені поблизу поліцейських дільниць і управлінь міграційної служби.

"Боко Харам" активізувалася в Нігерії наприкінці 2011 року. Відтоді представники угрупування узяли на себе відповідальність за декілька терактів, жертвами яких у цілому стали близько 200 чоловік.