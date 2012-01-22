У Москві відбулася акція солідарності з політв'язнями

Біля Соловецького каменя на Луб'янській площі

УМосквібіля Соловецькогокаменя наЛуб'янськійплощі відбуласяакціясолідарності зполітв'язнямивРосії,повідомляєРадіоСвобода.



20 молодихлюдейочистиливід снігупам'ятникрепресованим, поклаликвіти іпоставилисвічки.Напостаментікаменя вонивстановилитабличкузі спискомнинішніхполітв'язнів.Натабличці -іменаМихайлаХодорковського іПлатонаЛебедєва, СергіяМохнаткіна, який отримавдва зполовиною рокипісля акціїнаТріумфальнійплощі, звинуваченоговшпигунствівченогоІгоряСутягіна, активістки"Іншої Росії" ТаїсіїОсипової, нещодавнозасудженоїна 10років ув'язнення.



"Це данинаповаги івдячності тим, хтозазнає переслідуваньзасвоїпереконання", -пояснилакоординаторакції.

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