У Москві відбулася акція солідарності з політв'язнями
23:30, 22 січня 2012Світ
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Біля Соловецького каменя на Луб'янській площі
УМосквібіля Соловецькогокаменя наЛуб'янськійплощі відбуласяакціясолідарності зполітв'язнямивРосії,повідомляєРадіоСвобода.
20 молодихлюдейочистиливід снігупам'ятникрепресованим, поклаликвіти іпоставилисвічки.Напостаментікаменя вонивстановилитабличкузі спискомнинішніхполітв'язнів.Натабличці -іменаМихайлаХодорковського іПлатонаЛебедєва, СергіяМохнаткіна, який отримавдва зполовиною рокипісля акціїнаТріумфальнійплощі, звинуваченоговшпигунствівченогоІгоряСутягіна, активістки"Іншої Росії" ТаїсіїОсипової, нещодавнозасудженоїна 10років ув'язнення.
"Це данинаповаги івдячності тим, хтозазнає переслідуваньзасвоїпереконання", -пояснилакоординаторакції.
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