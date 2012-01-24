Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого на лайнері Costa Concordia, кількість загиблих досягло 16.

Як передає Газета.Ru, сьогодні знайдене тіло ще однієї людини, яка загинула під час аварії лайнера Costa Concordia. Таким чином, число загиблих становить 16 осіб, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Зараз аварійні служби розпочали підготовку до викачування палива з резервуарів лайнера. Проте сама операція, швидше за все, розпочнеться через кілька днів. Імовірно, операція може тривати близько 4 тижнів.

Costa Concordia сіла на мілину і практично цілком затонула 13 січня з 4200 пасажирами на борту.