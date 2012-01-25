Путін: попит на вугілля зростатиме в усьому світі

Російська Федерація до 2030 року збільшить видобуток вугілля на 30% - до 430 млн. тонн на рік і розраховує наростити його експорт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на нараді з питань розвитку вугільної промисловості.

«Сьогодні розробляється комплекс заходів, який повинен нам дати змогу до 2030 року на 100 млн. т збільшити видобуток, тобто ми з вами повинні вийти на загальний рівень щорічного видобутку 430 млн. т. Сьогодні 330 млн. тонн, повинні наростити ще сотню, як це й передбачено довгостроковою програмою розвитку вугільної галузі», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що за оцінками експертів, у найближчі десятиліття попит на вугілля збільшуватиметься, причому як усередині Росії, так і на глобальних ринках.

За його словами, російська вугільна промисловість, суміжні галузі, транспортна інфраструктура повинні бути готові цей попит задовольнити.

«Ми повинні не тільки зберегти, а й істотно розширити свої позиції, у тому числі і на перспективних ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону», - сказав В.ПУТІН.

Російський прем`єр також повідомив, що влада країни вибудовуватиме внутрішню і експортну логістику, включаючи залізничні маршрути, портові термінали, а також розвиватиме потужності машинобудування для випуску сучасного устаткування.

В.ПУТІН зазначив, що сировинною базою будуть традиційні центри видобування – Кузбас, Східний Донбас, Воркута і перспективні майданчики в Туві і Якутії.