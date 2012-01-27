У штаб-квартиру ООН прислали 16 кілограмів кокаїну

У Нью-Йорку в поштовому відділенні штаб-квартири Організації Об`єднаних Націй виявлено два пакети, в яких містилося близько 16 кілограмів кокаїну, передає Радіо «Свобода».

Як повідомили вчора представники поліції, 16 січня в штаб-квартиру ООН прийшли дві посилки, на яких був зображений спотворений логотип ООН, що викликало підозру працівників цієї організації. Зворотна адреса та ім`я відправника вказані не були. Відомо тільки, що посилка була надіслана з Мексики через місто Цинцинатті.

За фактом ведеться розслідування.