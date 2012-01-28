Лідери Молдови та Придністров'я задоволені зустріччю в Одесі

У ході першої зустрічі в Одесі прем'єр-міністра Республіки Молдова Влада ФІЛАТА і лідера самопроголошеного Придністров'я Євгена ШЕВЧУКА, за посередницької місії міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА, сторони вирішили активізувати конструктивний діалог із метою врегулювання ситуації в придністровському регіоні.

Про це сьогодні повідомив на спільній прес-конференції в Одесі прем'єр-міністр Республіки Молдова В.ФІЛАТ, зазначивши, що найважливішим результатом зустрічі є домовленість сторін про «відкрите, конструктивне обговорення й вирішення питань», що являють взаємних інтерес.

«У нас була дуже конструктивна розмова, - акцентував прем'єр-міністр Республіки Молдова, - ми обговорювали питання відкрито, не приховували проблем, які існують, виявляли їх. І, що є найважливішим результатом сьогоднішньої зустрічі, ми визначилися, що в основі нашої роботи буде діалог робочих груп за напрямками, які періодично зустрічатимуться для досягнення конкретної мети».

Глава самопроголошеного Придністров’я Є.ШЕВЧУК підтвердив домовленість про те, що найближчим часом робочі групи, які створять сторони, розпочнуть активне обговорення накопичених проблем». І висловив надію, що «проміжні рішення буде вироблено найближчим часом».

Це стосується й врегулювання «питань, пов'язаних із режимом перетину громадянами кордонів, рішення щодо яких поки відкладено в часі», і «кроків, пов'язаних із активізацією економічної взаємодії у сфері залізничного сполучення», зазначив Є.ШЕВЧУК. Що, в свою чергу, «зміцнює можливості з активізації економічної взаємодії», перш за все «в стислі строки спростити процедури, пов'язані з переміщенням через наші кордони» людей і товарів.

Міністр закордонних справ України К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що «ми готові сприяти знаходженню взаєморозуміння між сторонами за всіма без винятку питаннями, які сьогодні обговорювалися».

Як повідомляв УНІАН, Україна послідовно виступає за підтримку постійного діалогу між сторонами придністровського конфлікту й вважає основним переговорним механізмом придністровського врегулювання формат 5+2, в якому Україна є одним із посередників і гарантів.

5 червня 2011 року в Одесі також відбулася зустріч глав МЗС України та Росії К.ГРИЩЕНКА і Сергія ЛАВРОВА, метою якої, за словами українського міністра, була зацікавленість сторін у тому, щоб «повернутися до формального відновлення переговорів у форматі «5+2». З цією метою здійснено контакти з Кишиневом і Тирасполем. Ми виходимо з того, що принципово є така згода, але ми, звичайно, хотіли б, щоб вона була повною мірою реалізована під час червневої зустрічі в Москві».