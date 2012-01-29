Китай подарував Африканському Союзові 20-поверхову штаб-квартиру

05:20, 29 січня 2012
Світ
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Сьогодні відкриття саміту

У столиціЕфіопіїАддіс-АбебілідериАфриканськогоСоюзуурочистовідкрили свою новуштаб-квартиру.20-поверховабудівля зведенанакоштикитайськогоуряду.

ЗасловамиголовиВсекитайськогокомітету Народноїполітичної консультативноїради КитаюЦзяЦинліня, цейдарє«символомпоглибленнявідносин».За йогословами, Африка- найбільшийторговельнийпартнерКитаю,акитайськіінвестиціїнацьому континентістановлять 13мільярдів доларів.

Сьогоднів новійштаб-квартирівідкриєтьсядводеннийсамітАфриканськогоСоюзу, який об'єднує54 держави, додаєРадіоСвобода.

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