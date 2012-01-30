Спікер Держдуми: «помаранчевий сценарій» не має в Росії перспектив

Голова Держдуми РФ Сергій НАРИШКІН заявляє, що «помаранчевий сценарій» не має в Росії жодних перспектив.

Як повідомили УНІАН у прес-службі нижньої палати російського парламенту, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Я переконаний, що «помаранчевий сценарій» не має в Росії жодних перспектив. Громадські настрої в Росії зовсім інші. Зокрема й порівняно з Радянським Союзом 1991 року», - вважає С.НАРИШКІН.

На його думку, з 1991 року суспільство стало вільнішим, і водночас – відповідальнішим, люди розуміють, що зміни в політичній системі можуть і повинні йти в рамках закону, в рамках законних процедур, і люди, які хочуть змін у політиці, не хочуть, аби ці зміни загрожували існуванню держави.

«Більшість громадян різко негативно ставляться до будь-яких спроб ослабити країну. Сама історія Росії доводить, що за будь-якої зовнішньої дії суспільство консолідується і дає відсіч. Так було і в роки Великої Вітчизняної війни, і під час Вітчизняної війни 1812 року, і 400 років тому, під час вигнання з Москви інтервентів. Це прагнення захистити країну закладено в національній самосвідомості», - сказав С.НАРИШКІН.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2011 року після виборів до Держдуми РФ країною пройшла серія акцій протесту проти фальсифікації результатів.

Наймасовіші мітинги «За чесні вибори» відбулися в Москві 10 і 24 грудня. У них взяли участь десятки тисяч людей.

Найближча велика акція запланована на 4 лютого в Москві.