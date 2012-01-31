Російська опозиція проведе несанкціоновану акцію в Москві

Сьогодні в Москві на Тріумфальній площі о 18.00 мск у рамках «Стратегії-31» під девізом «Зупинимо диктатуру!» прихильники незареєстрованої партії «Інша Росія» проведуть акцію, темою якої, окрім свободи зборів, стане вимога не допустити переобрання прем'єр-міністра Володимира ПУТІНА на третій президентський термін.

Про це УНІАН повідомив член виконкому «Іншої Росії» Олександр АВЕРІН.

«В акції має намір взяти участь і лідер «Іншої Росії» Едуард ЛИМОНОВ. Є велика ймовірність, що 31 січня його затримають прямо на виході з дому», - сказав він.

О.АВЕРІН повідомив, що організатори надіслали на ім'я мера Москви Сергія СОБЯНІНА листа, в якому повідомили, що акція 31 січня на Тріумфальній площі відбудеться, незважаючи на відсутність узгодження з боку мерії.

«До наших традиційних вимог свободи зборів додалося гасло «Зупинимо диктатуру!». Переобрання Володимира ПУТІНА на третій термін остаточно заморозить політичні свободи в нашій країні. Цього допустити не можна», - сказано в листі.

«Наші права та їх реалізація лежать поза межею Вашої компетенції. Росія все одно буде вільною. І Москва звільниться першою», - підкреслили опозиціонери.

Разом з тим О.АВЕРІН повідомив, що активісти «Іншої Росії» не братимуть участі в узгодженій ході «За чесні вибори» в Москві 4 лютого.

«Інша Росія» вважає участь у ході та мітингу на Болотяній площі безглуздою і принизливою», - заявив О.АВЕРІН.

«Громадяни ясно висловили свій намір іти до органів державної влади: Кремля, Державної Думи, ЦВК навіть без узгодження з мерією. Натомість група ліберальних вождів, що самозванно представляють народний протест, маніпулюючи громадською думкою, змовилася з владою локалізувати протест у безпечному для неї місці. Буде прийнята чергова, третя за ліком резолюція, котру влада знову проігнорує, як і дві попередні», - заявили в «Іншій Росії».