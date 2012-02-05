Поштовий голуб «полетів» з молотка за третину мільйона доларів

У Бельгії відбулися аукціонні торги, на яких в якості лотів були виставлені поштові голуби. Як передає сьогодні британська телерадіомовна корпораціяВВС, одна з птиць "полетіла" з молотка за значну суму в 328 тис доларів - це світовий рекорд для ціни, сплаченої за поштового голуба.

Всього на інтернет-торги були виставлені 245 голубів. Як повідомили організатори аукціону, від продажу птахів було виручено в цілому 2,5 млн доларів, передає ИТАР-ТАСС.

"Безцінну" птицю вартістю майже в третину мільйона доларів придбав китайський суднобудівний магнат Ху Чжень Юй. Поряд з кораблебудівним верфями, він володіє компанією, яка влаштовує голубині перегони в південному Китаї, де такі змагання набирають популярність.

Гонки голубів популярні і в ряді європейських країн - вони проводяться у Великобританії, Бельгії, Голландії та Німеччини. Проте в Китаї змагання поштових голубів в останні роки стали великим бізнесом.

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