План військово-морської розбудови РФ буде написаний за 4 місяці

... і виконаний за 30 років

До червня2012 року вРосіїбуде розроблено30-річнийдетальнийпланнарощуваннявійськово-морської потужності, написав унеділювсвоємумікроблозіTwitterвіце-прем'єрДмитроРогозін, який курируєвурядіоборонно-промисловийкомплекс.



"До червнябуде розробленона 30-річнийперіоддетальнийпланнарощуванняросійської військово-морської потужності.Рішення вжеприйняте",- написавРогозін,відповідаючина запитаннякористувача,чи будерозвиватисяросійськийВМФі чи євкраїніпрограма йогорозвитку.



Удержпрограміозброєньна2011-2020рокидляпереоснащенняВМФзакладеноблизько 4,7трильйонарублів, зауважуєРІА"Новости".Вминуломуроцінабудівництвоатомнихпідводнихчовнів,фрегатів, судноремонті технічнеобслуговуваннякорабліву федеральномубюджеті буловиділено 85мільярдів рублів, впоточному -понад 93мільярдів.

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