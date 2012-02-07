Бабуся Обами потрапила в ДТП і дивом уціліла

Зведена бабуся президента США 91-річна Сара Обама, що проживає у Кенії, потрапила в дорожньо-транспортну пригоду і була госпіталізована, передає у вівторок агентство Франс Прес.

Інцидент стався минулої суботи, коли літня жінка прямувала з міста Кісуму на заході країни за місцем свого проживання - в село Когело. За даними поліції, водій не впорався з керуванням, і автомобіль скотився в кювет.

В автомобілі знаходилися п`ять осіб, включаючи саму Сару Обаму і двох її охоронців. Всі вони отримали травми і були доставлені в госпіталь.

Медики повідомили, що жінка відбулася синцями і була виписана через дві години.

"Бог мене не залишив, якби ви бачили, як виглядає автомобіль, з якого ми вибралися неушкодженими - це диво", - заявила Сара Обама, додавши, що після аварії їй навіть не довелося ходити з паличкою.

Сара Обама є другою дружиною діда Барака Обами по батьківській лінії. Хоча вона не доводиться президенту США кровної родичкою, він завжди ставився до неї з теплотою і називав "бабусею Сарою".

РИА Новости