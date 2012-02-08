Горбачов вважає, що Путіну час у відставку
00:42, 08 лютого 2012Світ
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А "всю систему" треба змінювати
Екс-президентСРСРМихайлоГорбачоввважає,що ВолодимируПутінуслід булобпіти увідставку,передаєРадіоСвобода.
Виступаючи підвівторокввечерівефірітелеканалу«Дощ», Горбачовзаявив,що створенуприПутінісистемудержавногоуправління«требаміняти», і самецього вимагаютьучасникинедавніхмасовихакцій«Зачеснівибори».
У тойжечас,на думкуекс-президента, російська владанавряд чипідуть шляхом«закручуваннягайок»,ашвидшеспробують «умиротворити»протестувальників.
МихайлоГорбачовтакожвідзначив,що, на йогодумку, одногоіз засновниківпартії«Яблуко» ГригоріяЯвлінського, якомуЦентрвиборчкомвідмовиву реєстраціїкандидатомвпрезидентиРосії, слід булобзареєструвати.
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