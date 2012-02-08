Горбачов вважає, що Путіну час у відставку

А "всю систему" треба змінювати

Екс-президентСРСРМихайлоГорбачоввважає,що ВолодимируПутінуслід булобпіти увідставку,передаєРадіоСвобода.



Виступаючи підвівторокввечерівефірітелеканалу«Дощ», Горбачовзаявив,що створенуприПутінісистемудержавногоуправління«требаміняти», і самецього вимагаютьучасникинедавніхмасовихакцій«Зачеснівибори».



У тойжечас,на думкуекс-президента, російська владанавряд чипідуть шляхом«​​закручуваннягайок»,ашвидшеспробують «умиротворити»протестувальників.



МихайлоГорбачовтакожвідзначив,що, на йогодумку, одногоіз засновниківпартії«Яблуко» ГригоріяЯвлінського, якомуЦентрвиборчкомвідмовиву реєстраціїкандидатомвпрезидентиРосії, слід булобзареєструвати.

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