У Польщі відмінили перший матч на Національному стадіоні

У Польщі відмінили запланований на суботу, 11 лютого, перший футбольний матч на Національному стадіоні у Варшаві, урочисто відкритому наприкінці січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив керівник польської футбольної ліги Ekstraklasa Анджей РУСКО.

"Після того, як я заслухав інформацію від поліції з болем серця, але дбаючи про безпеку уболівальників, я вирішив відмінити запланований матч. Це єдине можливе рішення", - сказав А.РУСКО, слова якого наводить Ekstraklasa.net.

А.РУСКО зробив цю заяву після зустрічі з представниками Варшавської мерії та поліції, на якій обговорювалися зауваження контролюючих служб до збудованого до Євро-2012 стадіону.

Ekstraklasa.net нагадує, що мерія Варшави 3 лютого заборонила проведення першого матчу на Національному стадіоні між варшавським клубом "Легія" та краківською командою "Вісла" через зауваження пожежних і санепідстанції, але організатор теоретично ще мав час виправити усі недоліки.

Як повідомляв УНІАН, мерія Варшави спочатку забороняла урочисте відкриття Національного стадіону 29 січня, надавши згоду на проведення заходу лише після виправлення усіх недоліків, що сталося за два дні до церемонії.