Обвинуваченого у справі про Смоленську катастрофу вигнали зі служби

Заступник глави Державної охорони Польщі (BOR) Павел БЄЛАВНИ, якого сьогодні офіційно звинувачено у відповідальності за Смоленську авіакатастрофу 10 квітня 2010 року, звільнений зі служби.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського Міністерства внутрішніх справ.

"Глава МВС Яцек ЦІХОЦЬКИЙ звільнив віце-главу BOR генерала Павла БЄЛАВНОГО. Глава BOR генерал (Маріан) ЯНІЦЬКИЙ теж призупинив виконання ним службових обов'язків", - відзначила прес-служба.

Також у прес-службі зазначили, що звільнення П.БЄЛАВНОГО пов'язане із сьогоднішнім представленням йому звинувачень в справі Смоленської авіакатастрофи.

МВС нагадало, що прокуратура звинуватила вже екс-заступника глави служби Державної охорони у невиконані службових обов'язків під час організації візиту Президента Польщі Леха Качинського до Смоленська 10 квітня 2010 року.

Вона зауважила, що звинувачення також стосуються підготовки візиту глави уряду Дональда ТУСКА до Смоленська трьома днями раніше.

Крім цього, генерала звинуватили у наданні неправдивих свідчень.

Як повідомляв УНІАН, 45-тирічний генерал П.БЄЛАВНИ під час сьогоднішнього допиту в прокуратурі не визнав своєї провини. За пред’явленими звинуваченнями йому загрожує позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.

Відзначений в 2005 році "Золотим хрестом за Заслуги" генерал почав працювати у BOR у 1991 році, дослуживши до посади заступника керівника у 2007 році.

Довідка УНІАН. У Польщі кілька прокуратур, серед яких військова, ведуть окремі розслідування в справі Смоленської авіакатастрофи, яку низка оглядачів вважають найбільшою польською трагедією після розстрілу близько двох десятків тисяч польських офіцерів Радянським НКВС у Катині в 1940 році.

Спеціальна польська урядова комісія, яка вивчала технічні причини падіння літака, влітку минулого року назвала головною причиною трагедії "помилки пілотів", зауваживши, що вплив на неї мали також дії російських диспетчерів.

Делегація майже 100 польських висопокосадовців на чолі Президентом Лехом Качинським та його дружиною 10 квітня 2010 року летіла до Смоленська, аби вшанувати пам'ять загиблих у Катині офіцерів.