Щедрий білорус кинув у скриньку для пожертв цілий кілограм золота

У білоруському місті Бресті невідомий у магазині поклав у скриньку для пожертв на потреби православної церкви кілограмовий злиток золота.

Як повідомляє РІА «Новости», скринька для пожертв, у якій виявили золотий злиток, стоїть у продовольчому магазині одного зі спальних районів Бреста. Разом із золотом благодійник кинув у скриньку сертифікат, що підтверджує справжність злитка.

Як припускають охоронці магазину, золото пожертвував чоловік середніх літ. За однією з версій, до цього він намагався вручити кілограм золота церковному сторожу, однак той не взяв пожертву.

Вартість золотого злитка масою 1 кілограм становить понад 50 тис. доларів. За словами представника місцевої церкви, цієї суми вистачить для того, щоб практично повністю розрахуватися з будівельниками за спорудження будівлі нового храму, повідомляє агентство.