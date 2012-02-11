Вартість російського газу для Молдови скоротилася
06:20, 11 лютого 2012Світ
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За взаємною згодою
Розрахункова цінагазу, який постачаєдо МолдовиВАТ"Газпром" вIкварталі2012 р., становить382,24долза1тис.куб.метрів,азурахуваннямтеплотизгораннягазу -387,96дол, щона4%нижчерозрахунковоїцінивIVкварталі2011 р.
Про цеРосБізнесКонсалтингуповідомиливАТ "Молдовагаз",зазначивши,що розрахунокціни наIквартал надалоВАТ"Газпром" разом зконтрактомнапоставкугазувМолдовунаперіод2007-2011рр., який бувпродовжений наприкінцігруднядо 31 березня2012 р., за взаємноюзгодоюсторін.
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