США потрібна потужна протибункерна бомба

Конгрес США схвалив виділення додаткових коштів для удосконалення найпотужнішої в американському арсеналі протибункернрї бомби GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator), передає агентство Bloombeg з посиланням на офіційного представника Пентагону Елізабет Роббінс.



Підкомітет з військових асигнувань конгресу схвалив заходи з фінансування в розмірі 82 мільйонів доларів програми модернізації бомби 7 лютого.



"Це було термінове прохання (з боку Пентагону)", - заявила Роббінс.



Як зазначають експерти, необхідність поліпшення GBU-57 одразу після її надходження до війська могла виникнути після оголошення Іраном наміру почати збагачення урану на підземному комплексі Форду в районі міста Кум.



"Це (комплекс Форду) - дуже важка мета, і міжнародне співтовариство вважає, що якщо Іран спробує зробити прорив у ядерній області, то це відбудеться тут", - заявив військовий аналітик з питань Близького Сходу Кеннет Кацман.



Бомбу GBU-57, вага якої перевищує 13,5 тонн, можуть використовувати стратегічні бомбардувальники B-52 і B-2. Вперше бомба була представлена ​​публіці в березні 2007 року. Перші бомби надійшли на озброєння ВПС у вересні минулого року.



За відкритими даними, глибина проникнення GBU-57 нині доходить до 60 метрів, у разі потрапляння в скельний грунт - до 40 метрів, а в особливих випадках ще менше. Натомість, за оцінками американських експертів, іранські підземні ядерні об'єкти, можуть бути заглиблені під землю на 80 метрів і більше, пише РІА "Новости".