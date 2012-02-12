Жінка підпалила себе перед Білим домом у Москві
12:22, 12 лютого 2012Світ
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Доставили в лікарню
Жінка підпалила себе в неділю вдень біля Будинку уряду РФ в Москві, її врятували, повідомило РІА «Новости» джерело в правоохоронних органах столиці.
За його словами, інцидент стався о 11.30 за місцевим часом напроти одного з контрольно-пропускних пунктів Білого дому.
"Жінка 1958-го року народження, що проживає в Саратовській області, облила себе горючою рідиною і підпалила", - сказав співбесідник агентства.
Він додав, що полум'я швидко збили, жінку доставили в НДІ ім. Скліфосовського.
"Опіки не становлять серйозної загрози життю", - відзначило джерело.
Обставини і причини події встановлюються.
Джерело додало, що ніяких плакатів при ній не було, гасел вона не викрикувала.
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