Жінка підпалила себе перед Білим домом у Москві

Жінка підпалила себе в неділю вдень біля Будинку уряду РФ в Москві, її врятували, повідомило РІА «Новости» джерело в правоохоронних органах столиці.

За його словами, інцидент стався о 11.30 за місцевим часом напроти одного з контрольно-пропускних пунктів Білого дому.

"Жінка 1958-го року народження, що проживає в Саратовській області, облила себе горючою рідиною і підпалила", - сказав співбесідник агентства.

Він додав, що полум'я швидко збили, жінку доставили в НДІ ім. Скліфосовського.

"Опіки не становлять серйозної загрози життю", - відзначило джерело.

Обставини і причини події встановлюються.

Джерело додало, що ніяких плакатів при ній не було, гасел вона не викрикувала.