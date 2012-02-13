Аномальні морози в Польщі забрали життя майже сотні людей

Аномальні морози в Польщі цього року забрали життя 99 осіб, за минулу добу кількість жертв досягло шести, повідомляє телеканал TVN з посиланням на дані МВС країни.

Найчастіше від холоду гинуть безхатченки. Влада звернулася до громадян з проханням негайно інформувати про людей, вимушених перечікувати холоди в неопалюваних приміщеннях. Для безхатченків по всій країні відкрито притулки, де надається гаряче харчування.

Через сильні морози люди по всій країні стали сильнішими опалювати будинки, що призвело до збільшення кількості пожеж. Лише за останній день від вогню загинули 9 людей. Також почастішали випадки отруєння вуглекислим газом - з 30 січня з цієї причини померли вже 24 людини.

Стовпчик термометра на більшій частині Польщі з кінця січня не піднімається вище за позначку -10-15 градусів. Ночами температура досягає мінус 20. Це набагато нижче за кліматичну норму, яка для лютого становить мінус два градуси. Синоптики прогнозують потеплення на території Польщі у середині наступного тижня.