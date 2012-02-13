Іран звинуватив Азербайджан у причетності до вбивства вченого-ядерника
04:07, 13 лютого 2012Світ
2017 0
Посла викликали до МЗС
ВладаІрану звинуватилаАзербайджан упричетностідо вбивстваіранськоговченого-ядерникаМостафаАхмадіРошана, передаєРадіоСвобода.
УнеділюпосолАзербайджанувІраніДжаванширАхундовбуввикликанийдоміністерствазакордоннихсправІрану,де йомубули висловленізвинуваченнявтому,щоБакупосприявізраїльськимспецслужбамворганізаціївбивствавченого.
МостафаАхмадіРошанзагинувуТегерані11 січня врезультатівибухубомби,яку дваневідомихмотоциклістиприкріпилидо його автомобіля.
КрімІзраїлю, Іранзвинуватив упричетностідо вбивстваРошанаСША.Обидвікраїнивідкинулицізвинувачення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter