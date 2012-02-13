Іран звинуватив Азербайджан у причетності до вбивства вченого-ядерника

Посла викликали до МЗС

ВладаІрану звинуватилаАзербайджан упричетностідо вбивстваіранськоговченого-ядерникаМостафаАхмадіРошана, передаєРадіоСвобода.



УнеділюпосолАзербайджанувІраніДжаванширАхундовбуввикликанийдоміністерствазакордоннихсправІрану,де йомубули висловленізвинуваченнявтому,щоБакупосприявізраїльськимспецслужбамворганізаціївбивствавченого.



МостафаАхмадіРошанзагинувуТегерані11 січня врезультатівибухубомби,яку дваневідомихмотоциклістиприкріпилидо його автомобіля.



КрімІзраїлю, Іранзвинуватив упричетностідо вбивстваРошанаСША.Обидвікраїнивідкинулицізвинувачення.

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