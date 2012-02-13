Іран звинуватив Азербайджан у причетності до вбивства вченого-ядерника

04:07, 13 лютого 2012
Світ
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Посла викликали до МЗС

ВладаІрану звинуватилаАзербайджан упричетностідо вбивстваіранськоговченого-ядерникаМостафаАхмадіРошана, передаєРадіоСвобода.

УнеділюпосолАзербайджанувІраніДжаванширАхундовбуввикликанийдоміністерствазакордоннихсправІрану,де йомубули висловленізвинуваченнявтому,щоБакупосприявізраїльськимспецслужбамворганізаціївбивствавченого.

МостафаАхмадіРошанзагинувуТегерані11 січня врезультатівибухубомби,яку дваневідомихмотоциклістиприкріпилидо його автомобіля.

КрімІзраїлю, Іранзвинуватив упричетностідо вбивстваРошанаСША.Обидвікраїнивідкинулицізвинувачення.

 

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