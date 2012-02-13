В Індії підірвали автомобіль ізраїльського дипломата
17:27, 13 лютого 2012Світ
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У Грузії вибухівку знайшли
В Індії і Грузії намагалися висадити у повітря автомобілі ізраїльських дипломатів.
Як передає РІА «Новости»,сьогодні на вулиці у Нью-Делі стався вибух, в результаті якого було пошкоджено автомобіль Посольства Ізраїлю в Індії, одну людину поранено.
Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, вибуховий пристрій було закладено під автомобіль військового аташе ізраїльського посольства. Інцидент стався наступного дня після четвертої річниці вбивства одного з лідерів ліванського руху "Хезболлах" Імада Мугнія.
Крім того, сьогодні вранці громадянин Грузії, який працює водієм у Посольстві Ізраїлю в Тбілісі, знайшов вибуховий пристрій на автомобілі і викликав поліцію, пристрій знешкоджено.
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