В Індії підірвали автомобіль ізраїльського дипломата

В Індії і Грузії намагалися висадити у повітря автомобілі ізраїльських дипломатів.

Як передає РІА «Новости»,сьогодні на вулиці у Нью-Делі стався вибух, в результаті якого було пошкоджено автомобіль Посольства Ізраїлю в Індії, одну людину поранено.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, вибуховий пристрій було закладено під автомобіль військового аташе ізраїльського посольства. Інцидент стався наступного дня після четвертої річниці вбивства одного з лідерів ліванського руху "Хезболлах" Імада Мугнія.

Крім того, сьогодні вранці громадянин Грузії, який працює водієм у Посольстві Ізраїлю в Тбілісі, знайшов вибуховий пристрій на автомобілі і викликав поліцію, пристрій знешкоджено.