США не вірять сирійському президенту

США не вірять у щирість намірів сирійського президента Башара Асада провести референдум щодо проекту нової конституції, заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні. "Це глум над сирійською революцією. За обіцянками реформ зазвичай відбувалося посилення насильства, і вони (реформи) ніколи так і не були розпочаті з моменту початку мирних протестів в Сирії. Дні режиму Асада злічені", - сказав Карні журналістам.



Учора члени опозиційної Сирійської національної ради в столиці Катару переобрали головою СНР Бурхана Гальюна, передає Reuters з посиланням на джерело в СНР. Повноваження продовжені на три місяці. СНР - велике об'єднання сирійської опозиції, до його складу входять близько 230 політиків, які живуть у Сирії та за її межами. Про формування СНС під керівництвом Б.Гальюна було оголошено 2 жовтня в Стамбулі.



Зі свого боку Росія заявляє, що якщо Захід "продовжить підштовхувати ситуацію в Сирії до дестабілізації, яка потім перекинеться на Іран, Ліван і, можливо, призведе до розвалу Лівії ... то єврозону їм ніяк вже відновити не вдасться". Проблеми при цьому виникнуть і у США, які стоять на порозі президентських виборів, сказав постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін інтерв'ю телекомпанії НТВ.



Відкликання європейських і арабських послів з Сирії може свідчити про підготовку до великомасштабного конфлікту: "Поки це, можливо, не відмова від дипломатичного вирішення проблеми, але ознака того, що, можливо, дійсно, мова йде про те, що вони готуються до розв'язування більш масштабного конфлікту ", - зазначив Чуркін. На його думку, звідси випливають і повідомлення ряду ЗМІ про те, що в Сирії з'явився британський і катарський спецназ.