Хілларі Клінтон може очолити Світовий банк?

Держсекретар США Хілларі КЛІНТОН є одним із найбільш вірогідних кандидатів на посаду президента Світового банку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназвані джерела в адміністрації президента.

Ще одним можливим претендентом на зазначену посаду називають колишнього радника Білого Дому з економічних питань Лоуренса САММЕРСА (Lawrence Summers).

15 лютого нинішній керівник Світового банку Роберт ЗЕЛЛІК оголосив, що залишить свою посаду після закінчення терміну своїх повноважень. Це відбудеться 30 червня цього року.

При цьому 15 лютого в Держдепартаменті США заявили, що Х.КЛІНТОН не має наміру ставати кандидатом на посаду голови Світового банку, передає Reuters із посиланням на слова представника Держдепу Вікторії НУЛАНД (Victoria Nuland).

Як зазначає Лента.ру, зарплата Р.ЗЕЛЛІКА на посаді президента Світового банку перевищила 450 тисяч доларів на рік. Крім того, за даними організації, йому належить пенсія в розмірі майже 285 тисяч доларів.

За негласною традицією, Світовий банк очолює американець (а Міжнародний валютний фонд - представник європейських країн). У США раніше пообіцяли, що назвуть свого кандидата "найближчими тижнями".

У середині 2011 року джерела агентства Reuters уже повідомляли, що Х.КЛІНТОН розглядає можливість очолити Світовий банк після залишення посади держсекретаря. Проте тоді ж цю інформацію спростував представник Х.КЛІНТОН Філіп РЕЙНС.