Москва на третину скоротила постачання нафти до Німеччини

„Москва скорочує постачання нафти до Німеччини”, - повідомляє Німецька хвиля з посиланням на газету Süddeutsche Zeizung. Німецьке підприємство з переробки нафти PCK Raffinerie – повідомило, що в липні поставки з Росії дещо скоротилися, що примусило його шукати інших постачальників.

У той же час в інтерв’ю німецькій газеті віце президент російської компанії „Транснефть” Сергій Григор’єв заявив, що Росія виконує всі зобов’язання, які вона взяла на себе.

Наприкінці минулого тижня, однак, з Москви надійшло повідомлення про те, що постачання нафти до Німеччини, справді, скоротилося. Нафтова компанія „Лукойл” зменшила поставки до Німеччини приблизно на третину, повідомив Агентству нафтової інформації Сергій Григор’єв. Невиконання графіку поставок спостерігалося в цьому й минулому місяцях. При цьому причини не називалися. Тут не йдеться про якусь енергетичну кризу, але, як зазначають німецькі експерти, ситуація з нафтопроводом „Дружба” є черговим приводом для сумнівів у надійності Росії, як постачальника енергоносіїв.