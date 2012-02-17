Президент Німеччини подає у відставку

Президент Німеччини Крістіан Вульф у п`ятницю оголосив, що подає у відставку. Про це повідомляє РІА «Новости». За словами Вульфа, Німеччині потрібен президент, що користується підтримкою більшості громадян країни.

"Розвиток подій останніх днів і тижнів показує, що довіра і можливості моєї роботи серйозно постраждали. З цієї причини я більше не вважаю за можливе належним чином виконувати обов`язки федерального президента. Сьогодні я подаю у відставку, щоб негайно звільнити дорогу моєму наступникові", - сказав Вульф журналістам у Берліні. Ім`я наступника президента поки невідоме.

Скандал, пов`язаний з ім`ям президента, розвивається з грудня минулого року, його звинувачують у численних зловживаннях повноваженнями і статусом і отриманні фінансової вигоди. Напередодні прокуратура Ганновера направила в бундестаг запит про позбавлення президента імунітету у зв`язку з підозрою в зловживанні службовими повноваженнями.

Згідно з результатами останніх соцопитувань, уже близько 84% громадян Німеччини не вірять у чесність свого президента.