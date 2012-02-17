Власник судна поверне українським морякам борг із зарплати

Власник судна „Чангі-701” з українським екіпажем, що з листопада 2011 року перебуває у Сьєрра-Леоне, погодився виплатити морякам борг із зарплати.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У контексті надання консульського сприяння українським морякам, які опинилися в скрутному становищі у Фрітауні (Сьєрра-Леоне), департамент інформує, що за дорученням МЗС України Посольством України у Гвінеї було встановлено телефонний контакт з капітаном судна „Чангі-701” (порт приписки - Фрітаун, прапор – Сьєрра-Леоне), громадянином України, який повідомив, що на борту судна перебуває екіпаж у складі 22-х громадянин України та 4-х громадян Російської Федерації. Окрім того, на судні також перебувають четверо громадян України, які перейшли з судна Ice Louise цього ж власника. Загалом - 26 громадян України.

Основними вимогами моряків є погашення заробітної плати та відправлення до України, відповідно до контрактів, терміни яких закінчилися 24 листопада 2011 р. Заборгованість із зарплати становить: для восьми членів екіпажу - 6 місяців, для 18 моряків – 3 місяці. Продукти харчування та питна вода на судно постачаються. Електропостачання, а, відповідно, й кондиціонування кают немає.

16 лютого відбулись переговори із представником компанії-судновласника, якому було висловлено вимогу найближчими днями погасити заборгованість та відправити моряків в Україну. Окрім того, почесний консул та капітан судна розробили спільний план дій.

Також МЗС повідомляє, що після втручання у ситуацію Посольства України у Гвінеї і Почесного консульства України у Фрітауні та за результатами зустрічі членів екіпажу риболовецького судна „Чангі-701” з судновласником вдалося домогтися згоди на виплату українським морякам 17 лютого половини заборгованості із зарплати. Решта боргу буде сплачена роботодавцем протягом наступного тижня.

Повернення українських моряків в Україну очікується до кінця поточного місяця.

Посольство України у Гвінеї та Почесне консульство у Фрітауні продовжують тримати цю ситуацію на контролі та підтримують зв'язок із громадянами України та представниками роботодавця.