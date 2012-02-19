В Естонії зникла остання «російська» партія

Черговий з'їзд Соціал-демократичної партії Естонії в неділю остаточно затвердив об'єднання СДПЕ з Російською партією Естонії, повідомляє DELFI. За те, щоб підтримати підписаний лідерами СДПЕ Свеном Міксером і РПЕ Станіславом Черепановим 12 січня договір про об'єднання двох партій, в неділю проголосували 383 делегати з'їзду. Проти об'єднання виступили четверо, утрималися від голосування дев'ять делегатів.

Таким чином, в Естонії зникає остання партія зі словом "російська" в назві.