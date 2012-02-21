ЄС затвердив план порятунку Греції

Неофіційна інформація

Міністрифінансівкраїнєврозони увівторокзатвердилипланпорятункуГреції відборгової кризи,передаєагентствоФрансПрес зпосиланнямнаджерелавЄвросоюзі.



"Міністрисклалиостаточнузаяву", -повідомивагентствуспіврозмовник, неуточнюючидеталейпроекту. КерівникифінансовихвідомствєврозонивпонеділокувечерізібралисяназасіданніЄврогрупи,щобобговоритипитаннярозблокуваннядругого пакетуфінансовоїдопомоги Греції, наданняякогобулоузгодженощенасамітіЄСвгрудні 2011року,коментуєРІА "Новости".Тодієврополітикивизначилирозмірпакетав 130мільярдів євро,проте пізнішесталаз'являтисяінформаціяпро те, що Греціїзарахунок цихкоштів невдастьсяскоротитидержборгдоцільовогоорієнтирув 120%ВВПдо 2020 року.

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