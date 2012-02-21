Саакашвілі: США допоможуть Грузії захистити територію

США допоможуть Грузії захистити територію країни. Про це президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив на зустрічі з грузинськими військовослужбовцями в провінції Гільменд в Афганістані. "Вони допоможуть нам не тільки в проведенні операцій, не тільки в координації антитерористичної діяльності, як це було раніше, а й у захисті території Грузії в майбутньому", - сказав він. За його словами, Росія доклала всіх зусиль для того, щоб в Грузії не було професійних військових, і "вже після Другої світової війни керівництво Радянського Союзу вирішило вбити грузинські військові традиції, тому що воно не довіряло грузинам, знало, що не зможе знищити бойовий дух грузинів, оскільки рано чи пізно вони побажають незалежності ", цитує РосБізнесКонсалтинг. Відновлення боєздатності, М.Саакашвілі назвав "найбільш історичною справою", на яке потрібні десятиліття. Він також поінформував, що Грузія з нуля почала виробляти бойові машини "Лазіка", бронетранспортери "Дідгорі", автомати. У країні відкриваються навчальні заклади військового профілю. Крім того, повідомив М.Саакашвілі, до кінця весни в Грузії будуть підготовлені "добре навчені, оснащені і збройні 100 тис. резервістів".