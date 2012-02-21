Принц Монако влаштував бійку в нічному клубі Нью-Йорка

Принц Монако, 24-річний П’єр КАЗІРАГІ, провів кілька годин у нью-йоркській лікарні, куди його було доставлено після бійки в нічному клубі Double Seven.

Принц у ніч на неділю, 19 лютого, зі своїми друзями проводив час у популярному закладі на Манхеттені, передає ІТАР-ТАСС. За словами очевидців, між ним і молодим американським бізнесменом Адамом ХОКОМ спалахнула сварка, яка закінчилася бійкою.

Адвокат П.КАЗІРАГІ - Річард ГОЛУБ - стверджує, що його підопічний "не зробив нічого провокаційного, а ХОК завдав удару по обличчю першим".

У свою чергу, бізнесмен запевняє поліцію і журналістів, що саме принц почав "ображати його, друзів, а також трьох присутніх дівчат - відомих російських фотомоделей".

Поліція розслідує обставини події, зазначає NEWSru.

На попередніх слуханнях у кримінальному суді Манхеттена А.ХОК не визнав своєї провини і заявив, що сам є жертвою. Його звільнено без застави і він повинен з`явитися в суді наступного місяця.

П.КАЗІРАГІ - молодший син принцеси Кароліни від шлюбу з італійським бізнесменом Стефаном Казірагі, який професійно займався гонками на катерах. Казірагі-старший загинув у жовтні 1990 року у віці 30 років під час участі в одній з таких гонок.