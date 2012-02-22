Оприлюднено списки резервістів КДБ

Сайт, на якому оприлюднено повний список колишніх резервних службовців КДБ в Литві, був заблокований через великий наплив користувачів.



Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у списку, представленому Центром дослідження геноциду і опору громадян Литви, - 238 прізвищ резервістів КДБ, переважно молодших офіцерів, які свого часу перебували в резерві Комітету державної безпеки Литовської РСР. Серед них і відомі люди - наприклад, колишній керівник МЗС Литви Антанас ВАЛЬОНІС. Раніше повідомлялося, що за даними Держархіву Литви, в резерві радянських спецслужб близько 420 осіб.



У 2010 році парламент Литви зобов'язав Центр досліджень оприлюднити архівні документи КДБ і тим самим завершити процес люстрації в країні, проявивши повагу до тих, хто постраждав від дій репресивних радянських структур. Однак є чимало і супротивників оприлюднення таких документів, які вважають, що це розколює суспільство і дає поживу для спекуляцій.



Вирішено, що на сайті www.kgbveikla.lt - який після опублікування останніх даних "завис" від великої кількості відвідувачів і роботу якого фахівці обіцяють незабаром налагодити - не будуть розголошувати прізвища тих, хто зізнався у співпраці з радянськими спецслужбами (таких близько півтори тисячі), а також документи, що стосуються особистого життя громадян.