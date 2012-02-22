Мінська міліція заарештувала 9 іграшок та «ляльковода» (фото)

Суд Московського району Мінська засудив колишнього політв`язня, активіста руху «Говори правду» Павла ВИНОГРАДОВА до 10 діб адміністративного арешту, визнавши його винним у проведенні несанкціонованої акції.

Як повідомляє сайт БелаПАН, 10 лютого в рамках кампанії "Хватит ныть!" молодіжне крило кампанії "Говори правду!" "Zмена", яке очолює П.ВИНОГРАДОВ, провело акцію "Игрушко митингуэ!". На площі Незалежності біля автобусної зупинки, перед входом до Мінського міськвиконкому, молоді люди розмістили дев`ять плюшевих іграшок із плакатами. На плакатах містилися вимоги свободи преси, звільнення політв`язнів та інші гасла від імені плюшевих звірів. Зокрема, «Олександре! Відпусти людей!», «Іграшки проти свавілля», «Де? Свобода преси», «Менти відірвали мені око!».

Як повідомляє сайт zapraudu.info, 10 лютого всі плюшеві іграшки були затримані нарядом міліції. А 21 лютого після 17.00 зник активіст П.ВИНОГРАДОВ. Він не прийшов на зустріч, призначену в кафе на 18.30, і не з`явився вдома. Після декількох годин пошуку його дружині вдалося дізнатися, що П.ВИНОГРАДОВ перебуває в Центрі ізоляції правопорушників на вул. Окрестіна, звідки рано вранці його було направлено до суду Московського району м. Мінська.

Суддя засудила П.ВИНОГРАДОВА до 10 діб адміністративного арешту за статтею 23.34 КпАП Республіки Білорусь (порушення порядку проведення або організації масового заходу).

На знак протесту П.ВИНОГРАДОВ оголосив голодування.

Також, за інформацією сайту zapraudu.info, біля будівлі суду заарештовано ще одного з активістів молодіжного крила кампанії «Говори правду» Олександра АРЦИБАШЕВА, якого затримали в той момент, коли він збирався передати продукти харчування для свого колеги П.ВИНОГРАДОВА.