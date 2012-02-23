New York Times надрукувала окремий тематичний розділ про Україну

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У розділі висвітлюється, зокрема, внесок України в міжнародні зусилля з ядерного роззброєння, передусім, на прикладах добровільної відмови держави від арсеналу ядерної зброї та значних запасів високозбагаченого урану, а також активної участі України у міжнародних ініціативах в галузі ядерної безпеки, зазначили в МЗС, додавши, що публікації з цієї тематики підтверджують важливу роль України як надійного партнера в справі зміцнення міжнародного миру та безпеки.

Крім того, йдеться в повідомленні, опубліковані в розділі статті розкривають вагомий потенціал України як однієї з провідних космічних держав світу.

З матеріалами тематичного розділу газети „The New York Times” можна ознайомитися на англомовному веб-ресурсі під назвою „Ukraine-Digest.com” (http://ukraine-digest.com), де також вміщено макет сторінки у форматі PDF.

Розділ створений за сприяння Департаменту інформаційної політики МЗС України та Посольства України у Франції з використанням фотоматеріалів інформаційного агентства «Укрінформ» та візуальних елементів стратегії позиціонування Української держави за кордоном – Бренд „Україна”, зазначили в Департаменті інформаційної політики.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 2 лютого, в американській газеті Washington Post вийшов додаток про Україну, на який з держбюджету було виділено 100 тис. дол.

Цей додаток складався із шести шпальт.

Як зазначав з цього приводу О.ВОЛОШИН: "Якщо ми хочемо бути позитивними в інформаційному просторі, нам необхідно б щомісячно в одному серйозному виданні робити такий додаток... За зразок ми брали аналогічні додатки, які робили Індія, Китай, Аргентина".

Зі свого боку заступник голови партії "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ заявив, що влада України використовує старі пропагандистські прийоми. "Подібні додатки, як правило, друкують авторитарні країни, за великі гроші, і те, що там написано, не має нічого спільного з реальною ситуацією", - сказав Г.НЕМИРЯ, зазначивши, що йому цей додаток показав один із співрозмовників у Сенаті США.