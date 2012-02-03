Немиря про Сенат США, імідж та незграбну пропаганду

Заступник голови партії "Батьківщина", екс-віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ заявляє, що влада України використовує старі пропагандистські вимоги для створення позитивного іміджу.

Про це Г.НЕМИРЯ заявив у ексклюзивному коментарі УНІАН за результатами слухань, які пройшли 1 лютого в підкомітеті у європейських справах Комітету закордонних справ Сенату США на тему "Україна на роздоріжжі: що поставлено на карту для США і Європи?".

"Незграбний жест зробили уряд і Міністерство закордонних справ, приурочивши до слухань у сенатському комітеті у закордонних справах випуск вартістю 100 тисяч доларів рекламного додатку до газети "Вашингтон пост" під назвою "Україна на швидкому шляху". Подібні додатки, як правило, друкують авторитарні країни, за великі гроші, і те, що там написано, не має нічого спільного з реальною ситуацією", - сказав Г.НЕМИРЯ, зазначивши, що йому цей додаток показав один із співрозмовників у Сенаті США.

На його думку, такі "незграбні заїжджені пропагандистські методи" не сприятимуть створенню позитивного іміджу України. "Головне, що впливає на імідж країни - це ті реальні події, які відбуваються в Україні", - підкреслив він.

Г.НЕМИРЯ повідомив, що фактично американська сторона відмовила представникам влади України в участі в сенатських слуханнях. За його словами, в ході слухань колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР запропонував створити списки українських чиновників, причетних до політичних репресій, для введення стосовно них обмежувальних візових заходів.

Як повідомлялося, додаток до The Washington Post про Україну вийшов за підтримки Міністерства закордонних справ України та посольства України в США. На цей інформаційний додаток із держбюджету було виділено 100 тис. дол.

За словами директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олега ВОЛОШИНА, «Україна вперше у Washington Post робить такий потужний додаток. За зразок ми брали аналогічні додатки, які робили Індія, Китай, Аргентина».

Додаток складається із шести шпальт.

«Якщо ми хочемо бути позитивними в інформаційному просторі, нам необхідно б щомісячно в одному серйозному виданні робити такий додаток», - зазначив О.ВОЛОШИН.