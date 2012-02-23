Стросс-Кана відпустили додому після дводенного допиту

Колишнього голову МВФ Домініка СТРОСС-КАНА відпущено з-під варти після дводенного допиту, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Французька поліція підозрює його у причетності до організації підпільної мережі секс-послуг.

Д.СТРОСС-КАНА випущено на волю без висунення обвинувачень. Його адвокат заявила, що він відповів на всі запитання поліції про участь у новому секс-скандалі. Д.СТРОСС-КАН «навіть задоволений тим, що його вислухали», - заявила захисник.

Слідство вважає, що колишній голова МВФ упродовж останніх двох років брав участь у вечірках з участю повій у Парижі, Брюсселі і Вашингтоні. Ймовірно, ці зустрічі могли оплачуватися за рахунок французьких підприємств.

За даними агентства France-Pressе, сам Д.СТРОСС-КАН на допиті не заперечував своєї присутності на вечірках з участю молодих жінок. Проте, за його словами, він не підозрював, що увага цих жінок небезкорислива.

Незабаром колишньому фаворитові на пост Президента Франції доведеться з`явитися перед слідчими. Йому вручили повістку на 28 березня.

Крім обвинувачення в співучасті у звідництві у складі злочинної групи, екс-голова МВФ може також дістати обвинувачення у приховуванні зловживання суспільними коштами. Максимальний строк за перший злочин – 20 років в`язниці, за другий – 5.

Скандал спалахнув наприкінці минулого року. Як стало відомо пресі, до правоохоронних органів потрапило СМС-листування Д.СТРОСС-КАНА з одним із заарештованих сутенерів. Одержана інформація свідчила про те, що політик не тільки вдавався до платних сексуальних послуг, а й безпосередньо міг брати участь в організації сумнівних вечірок.