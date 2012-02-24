ЦВК Латвії затвердила результати референдуму щодо російської мови

Центральна виборча комісія (ЦВК) Латвії офіційно затвердила результати референдуму, що пройшов минулої суботи, на якому жителі країни висловилися проти надання російській мові статусу державної.

Як передає РІА «Новости», референдум пройшов в республіці 18 лютого. Проти визнання російської мови другою державною в Латвії проголосували 821,722 тисячі осіб, або 74,8%, за - 273,347 тис., або 24,9%. Таким чином, більшість громадян країни не підтримала надання російській мові державного статусу.

На засіданні у четвер ЦВК офіційно затвердив результати референдуму.

Як повідомляв УНІАН, Президент Латвії Андріс БЕРЗІНЬШ подякував громадянам країни, які на референдумі проголосували проти надання російській мові державного статусу.

"Дякую всім, хто встав на захист державної мови і Латвії як єдиної країни у світі, де латиська мова, народні традиції і все латиське можуть існувати, розвиватися і об`єднувати усіх, хто є істинними патріотами цієї країни", - сказав А.БЕРЗІНЬШ.

За словами Президента Латвії, референдум став серйозним уроком для суспільства.

"Я дякую всім, хто зумів зберегти в розпеченій атмосфері референдуму холоднокровність і толерантність, не піддався на провокації і розпалювання ворожнечі. Одночасно нам потрібно пам`ятати, що з референдумом нічого не закінчується. Всі, хто хоче тут жити на основі взаємної поваги і розуміння, мають негайно розпочати дискусію, діалог про те, як подолати підозри, образи і непорозуміння. Інакше люди з екстремістськими поглядами зможуть так само маніпулювати нашим суспільством, як це нерідко траплялося раніше", - сказав А.БЕРЗІНЬШ.

На даний момент у республіці одна державна мова - латиська.

У Латвії проживають 2,1 мільйона осіб. З них 319 тисяч осіб є негромадянами - особами, що постійно проживають в республіці, проте мають ряд обмежень в правах. Зокрема, негромадяни не можуть брати участь у виборах і референдумах.