Чверть росіян заявляють, що погано ставляться до України (опитування)

Чверть росіян погано ставляться до України, за три місяці кількість таких респондентів збільшилася на 4%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування «Левада-центру», що є в розпорядженні УНІАН.

Так, відповідаючи на запитання: «Як Ви в цілому ставитеся до України?», 22% опитаних відповіли – «в основному погано» (у листопаді 2011 року – 18%), 3% - «дуже погано» (у листопаді 2011 – 3%). При цьому з 8% до 6% знизилася кількість опитаних, які «дуже добре» ставляться до України. 58% респондентів відповіли, що «здебільшого добре» ставляться до України, 12% - важко з відповіддю.

Разом з тим 43% опитаних вважають, що в Росії є продуманий зовнішньополітичний курс, 35% - зовнішня політика РФ зводиться до реагування на скороминущі обставини. 22% важко з відповіддю.

Крім того, 50% опитаних вважають, що Росії насамперед слід орієнтуватися в своїй зовнішній політиці на Україну, Білорусь, Казахстан, інші країни СНД; 48% - на Німеччину, Францію, Великобританію, інші країни Західної Європи; 18% - на США, 18% - на Японію; 34% - на Індію і Китай; 9% - на арабські країни, Кубу, Північну Корею. Важко з відповіддю 13%.

Згідно з результатами опитування, 53% респондентів вважають, що за роки правління Володимира ПУТІНА і Дмитра МЕДВЕДЄВА відносини Росії із заходом покращилися, 13% - погіршилися, 30% - залишилися на колишньому рівні. 4% - важко з відповіддю.

У той же час, 40% опитаних вважають, що за роки правління «тандему» відносини Росії з країнами СНД покращилися, 19% – погіршилися, 35% - залишилися на колишньому рівні. 6% - важко з відповіддю.

Опитування проводилися 20-23 і 27-30 січня 2012 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 чоловік, старше 18 років у 130 населених пунктах 45 регіонів РФ. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.